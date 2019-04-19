المعيوف ينال جائزة أفضل حارس في كأس زايد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز عبدالله المعيوف، لاعب الهلال السعودي، بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وتوج النجم الساحلي التونسي، يوم الخميس، بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الهلال السعودي بهدفين لهدف في النهائي الذي احتضنه استاد هزاع بن زايد في العين الإماراتية.
وفاز ياسين الشيخاوي، قائد فريق النجم الساحلي، بجائزة أفضل لاعب، بينما ظفر محمد عبدالرحمن، مهاجم المريخ السوداني، بجائزة هداف البطولة بعدما سجل 7 أهداف بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.
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