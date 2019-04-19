مصدر: إكرامي ومحسن جاهزان للمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي عن أن الحارس شريف إكرامي والمهاجم مروان محسن أصبحا جاهزان للمباراة المقبلة للفريق أمام المصري والمقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري.

وكان إكرامي قد تعرض للإصابة على مستوى السمانة أجبرته على الغياب عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، وكذا الحال بالنسبة لصلاح محسن والذي عانى من إصابة في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر من خلال تصريحات لمصراوي، أن الثنائي جاهزان للمباراة المقبلة بعد استعاد كل منهما كامل العافية ليصبح أمر مشاركتهما رهن إشارة من المدرب مارتن لاسارتي.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي سيخسر جهود الحارس محمد الشناوي في المباراة المقبلة بعد أن تعرض للإيقاف بداعي تراكم البطاقات بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد.