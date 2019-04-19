الخليج 365 يكشف برنامج المنتخب لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إلى إقامة معسكر منتخب مصر فى السادس من يونيو القادم على أن يتخلل المعسكر مباراتين وديتين استعداد غمار كأس أمم أفريقيا التى تنطلق فى الـ 21 من يونيو المقبل وتحضتنها مصر.

وبحسب مصدر لمصراوي فإن أجيري وضع تصوراً لأقامة المباراة الأولي فى الفترة من 8 إلى 11 يونيو وبعدها يختار القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً على أن يلعب المباراة الثانية فى الـ 14 أو الـ 15 من يونيو.

ويبدأ منتخب مصر معسكره باستدعاء 30 لاعباً فى القائمة الأولية على أن يرسل قائمة الـ 23 المشاركة قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام ويحق الاستبدال قبل أول مباراة بالبطولة بـ24 ساعة في حالة الإصابة.

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وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته فإن العقبة الوحيدة التى تواجه أجيري مكان المبارتين الوديتين حيث يرغب المكسيكي في اللعب بالقاهرة فيما الأقرب خوض المبارتين على استاد برج العرب.

وكشف المصدر إن طرفي المرشحين لمواجهة مصر ودياً جنوب أفريقيا ومالي.

وأسفرت القرعة التى أقيمت الأسبوع الماضى عن وقع مصر بجانب ، أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي فى المجموعة الأولي.