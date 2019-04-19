رياضة | مفاجأة.. برشلونة ممنوع من التعاقد مع لاعبي ليفربول قبل صيف 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة ممنوع من التعاقد مع لاعبي ليفربول قبل صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود شرط غريب في اتفاق ليفربول الإنجليزي مع برشلونة على انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو لصفوف البارسا في يناير 2018.

وقالت صحيفة "آس الإسبانية"، إن برشلونة سيدفع 115 مليون يورو100 مليون جنيه إسترليني حال قرر شراء أي لاعب من ليفربول حتى يونيو 2020.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة إذا فكر على سبيل المثال في التعاقد مع فيرجيل فان ديك من ليفربول يحصل الريدز على 220 مليون جنيه إسترليني وهي 120 مليون إسترليني قيمة اللاعب بجانب 100 مليون إسترليني وهي الشرط المتفق عليه بين الطرفين في صفقة كوتينيو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن برشلونة لن يستطيع الاقتراب من نجوم ليفربول مثل ساديو ماني محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وأليسون وفيرمينيو قبل صيف 2020 ما يضر البارسا ويفيد الفرق الأخرى بسبب شرط الـ 115 مليون يورو.

وكان برشلونة دفع 160 مليون يورو إلى ليفربول في يناير 2018 لضم كوتينيو وسوف يتواجهان الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أول مايو المقبل.