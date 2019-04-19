رياضة | ريال مدريد يصفع البارسا ويقترب من ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصفع البارسا ويقترب من ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو ريال مدريد من ضم لوكا يوفيتش نجم فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، وتحديدًا في خطه الأمامي.

ويضع الفريق الملكي اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني هدفا له، بعدما نجح في تفعيل بند الشراء من بنفيكا في الأيام الماضية بقيمة 6 مليون يورو.

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ويسعى النادي الملكي لخطف خدمات المهاجم الشاب ذو الـ 21 ربيعًا، وأرسل كشافيه لمراقبة مستوى يوفيتش في الدوري الألماني، وبطولة الدوري الأوروبي البطولة التي سجلها بها 8 أهداف، ويتناسب مع خطط الفريق الأبيض، وبمجموع أهداف 25 هدفًا، منقسمة إلى 17 هدفًا في البوندزليجا، و8 في الدوري الأوروبي.

ويعتقد أن النادي الألماني سيتنازل عن خدمات يوفيتش مقابل 50 أو 60 مليون يورو خاصة أن بنفيكا البرتغالي لديه 20% من قيمة بيع اللاعب لأي نادِ آخر.

واجتمع الفريق الأبيض مع فالي رمضاني وكيل أعمال يوفيتش في 28 مارس الماضي، وعرضت إدارة بيريز الميزانية والمشروع الرياضي الجديد لإقناع اللاعب الصربي.