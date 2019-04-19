انت الان تتابع الجبلاية: لا دخل لنا بمشادة أحمد فتحي والعاصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
الأهلي وبيراميدز
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الجبلاية لا دخل لها بالمشادة التي حدثت بعد مباراة الأهلي وبيراميدز بين أحمد فتحي لاعب المارد الأحمر، ومحمد العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز. وقال رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إن هذه الأحداث جاءت بعد المباراة، ولأسباب ليس لها علاقة بالملعب من الأساس، والوضع يختلف إذا كانت المشادة بين اثنين من اللاعبين، كما أن هذه الأحداث لم ترد في الشريط الأصلي للمباراة، علمًا أن اللقاء انتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.
ودخل فتحي والعاصي في مشادة كلامية في أثناء الخروج من الملعب، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتدخل بعض لاعبي الفريقين في المعركة، وأسرعت قوات الأمن للفصل بينهما، وقام أحمد فتحي بتكسير زجاج أبواب الدخول والخروج في ملعب بتروسبورت. وبدأت الأزمة بعد قيام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، بالاحتكاك مع عمر جابر
وبدأت الأزمة بعد قيام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، بالاحتكاك مع عمر جابر لاعب بيراميدز، في أثناء خروجهما من الملعب، وحاول الأخير اللحاق بلاعب الأهلي ليقوم أحد الموجودين في المقصورة بتوجيه كلامه للاعب: "إنت عايز إيه"، وهنا تدخل محمد العاصي بالرد عليه: "عايز يكسب"، وفوجئ اللاعبون بظهور أحمد فتحي الذي قام بسَب مدير بيراميدز واشتبك معه، وتدخل محمد فتحي وعمر الميداني وقاما بدفع لاعب الأهلي، قبل أن يظهر محمد الشناوي حارس الأهلي، ويتدخل للفصل بينهما بالتعاون مع الأمن.
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