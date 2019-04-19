انت الان تتابع الجبلاية: لا دخل لنا بمشادة أحمد فتحي والعاصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

الأهلي وبيراميدز Advertisements

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الجبلاية لا دخل لها بالمشادة التي حدثت بعد مباراة الأهلي وبيراميدز بين أحمد فتحي لاعب المارد الأحمر، ومحمد العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز. وقال رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إن هذه الأحداث جاءت بعد المباراة، ولأسباب ليس لها علاقة بالملعب من الأساس، والوضع يختلف إذا كانت المشادة بين اثنين من اللاعبين، كما أن هذه الأحداث لم ترد في الشريط الأصلي للمباراة، علمًا أن اللقاء انتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.

ودخل فتحي والعاصي في مشادة كلامية في أثناء الخروج من الملعب، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتدخل بعض لاعبي الفريقين في المعركة، وأسرعت قوات الأمن للفصل بينهما، وقام أحمد فتحي بتكسير زجاج أبواب الدخول والخروج في ملعب بتروسبورت. وبدأت الأزمة بعد قيام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، بالاحتكاك مع عمر جابر