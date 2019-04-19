انت الان تتابع نجوم الكرة يقاطعون السوشيال ميديا بسبب العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
محمد صلاح
أعلن لاعبو كرة القدم في إنجلترا وويلز، مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر - إنستجرام)، اليوم الجمعة، بهدف الضغط على منصات الإنترنت وكذلك مسؤولي كرة القدم، لتقديم المزيد من جهود مكافحة الإساءات العنصرية، وجاءت المقاطعة بعد سلسلة من أحداث الإساءات العنصرية التي تستهدف اللاعبين، سواء عبر الإنترنت أو في الاستادات. وأعلن نادي تشيلسي، يوم الجمعة الماضي، إيقاف 3 مشجعين ممن ظهروا في مقطع فيديو يتضمن إساءات للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك قبل مباراة الفريقين الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0.
وبدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية ضد مونتنيجرو، إثر السلوك العنصري لجماهيرها إزاء لاعبين بالمنتخب الإنجليزي خلال مباراة المنتخبين في تصفيات يورو 2020، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. ومنذ أيام أكد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين أنه سيشدد الإجراءات من أجل مواجهة حوادث العنصرية، قائلا:
ومنذ أيام أكد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين أنه سيشدد الإجراءات من أجل مواجهة حوادث العنصرية، قائلا: "في اللحظة التي تتوقف فيها المباراة أو تلغى، ستُطرد الجماهير الغبية والعنصريون من المدرجات".
وأضاف أنه سوف يتحدث مع الحكام ويطالبهم بأن يكونوا أكثر شجاعة وألا يخافوا من إلغاء المباريات وقت العنصرية في المدرجات، وأنه لا يرى عقوبة أشد من منع المشجعين أو لعب المباريات بمدرجات فارغة، مثلما حدث في كرواتيا أكثر من مرة، مؤكدا أنه في حالة وصول الأمر إلى حد كبير، سيتم إقصاء الفريق من البطولة، وهذا هو الحل الأخير.
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