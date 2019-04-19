شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بين لاعبي مانشستر سيتي بعد الخروج من دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكر البرنامج الرياضي الإسباني الشهير (التشرنجيتو) أن خلافات نشبت بين لاعبي مانشستر سيتي، بعد الخروج من دوري الأبطال على يد توتنهام هوتسبرز.

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وأفاد البرنامج بأن 7 أو 8 لاعبين طلبوا الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار إلى أن من بين النجوم الذين طلبوا الرحيل عن صفوف السيتي، كلا من البرازيلي جابرييل خيسوس والألماني ليروي ساني.

يذكر أن اللاعبين لم ينجحا في الحفاظ على مركزهما بالتشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال الموسم الحالي.