شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بين لاعبي مانشستر سيتي بعد الخروج من دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ذكر البرنامج الرياضي الإسباني الشهير (التشرنجيتو) أن خلافات نشبت بين لاعبي مانشستر سيتي، بعد الخروج من دوري الأبطال على يد توتنهام هوتسبرز.
وأفاد البرنامج بأن 7 أو 8 لاعبين طلبوا الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشار إلى أن من بين النجوم الذين طلبوا الرحيل عن صفوف السيتي، كلا من البرازيلي جابرييل خيسوس والألماني ليروي ساني.
يذكر أن اللاعبين لم ينجحا في الحفاظ على مركزهما بالتشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات بين لاعبي مانشستر سيتي بعد الخروج من دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.