لاسارتي فى ورطة قبل مباراة المصرى فى الدوري الممتاز...

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جدة - عمرو شويل لاسارتي يستعد لمباراة المصري البورسعيدى



لاسارتي المدير الفنى للنادي الاهلي وقع فى ورطة، أثناء استعداداته للقاء الفريق مع المصرى البورسعيدى فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 ضمن منافسات الدورى المصري، الخميس المقبل، بسبب الغيابات التى يعانى منها الفريق بسبب الإيقافات والإصابات .



لاسارتي

لاسارتي فى ورطة بسبب كثرة الغيابات قبل لقاء المصري

لاسارتى يعانى من غياب محمد الشناوى حارس المرمى الأساسى للفريق، بسبب حصوله على الإنذار الثالث المجانى فى مباراة بيراميدز، فضلا عن الغيابات التى يعانى منها الفريق بسبب الإصابة أبرزهم وليد سليمان ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد الشيخ وهشام محمد ومحمد محمود وإسلام محارب ومحمد نجيب

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لاسارتي

لاسارتي سعيد بعودة محمد هاني وصلاح محسن



لاسارتي لديه بصيص من الأمل بعد عودة محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن بدلا من أحمد فتحي الذى ظهر بمستوى سئ فى مباراة الاهلي الاخيرة أمام بيراميدز، وجاهزية صلاح محسن مهاجم الفريق بدلا من المغربى وليد أزارو الذى يتفنن فى إضاعة الفرص ويغيب عن التهديف من فترة .



لاسارتي

لاسارتي يهبط بالاهلي للمركز الثالث

لاسارتي هبط بالنادى الأهلى من المركز الأول للمركز الثالث برصيد 58 نقطة، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف أحرزه البرازيلى كينو فى المباراة الماضية .