شكرا لقرائتكم أجيري يضم 30 لاعبا خلال معسكر منتخب مصر فى يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على ضم 30 لاعب خلال معسكر شهر يونيو المقرر إنطلاقه أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

وتنص لائحة بطولة أمم أفريقيا على اختيار كل منتخب 23 لاعب وهو ما يجبر أجيري على استبعاد 7 لاعبين قبل إرسال القائمة النهائية يوم 11 يونيو.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب ضم أي لاعب يتألق فى الفترة المقبلة دون النظر لعامل السن للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

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