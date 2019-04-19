الارشيف / اخبار الرياضه

أجيري يضم 30 لاعبا خلال معسكر منتخب مصر فى يونيو...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أجيري يضم 30 لاعبا خلال معسكر منتخب مصر فى يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على ضم 30 لاعب خلال معسكر شهر يونيو المقرر إنطلاقه أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

وتنص لائحة بطولة أمم أفريقيا على اختيار كل منتخب 23 لاعب وهو ما يجبر أجيري على استبعاد 7 لاعبين قبل إرسال القائمة النهائية يوم 11 يونيو.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب ضم أي لاعب يتألق فى الفترة المقبلة دون النظر لعامل السن للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يضم 30 لاعبا خلال معسكر منتخب مصر فى يونيو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا