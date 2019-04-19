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شكرا لقرائتكم اعرف.. الفرق المهددة بالهبوط بعد صعود اف سي مصر وأسوان وطنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" الفرق المهددة بالهبوط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، بعد تأكد صعود نادى أف سى مصر من مجموعة القاهرة، وطنطا من مجموعة بحرى، وأسوان من مجموعة الصعيد .
وجاءت قائمة الفرق المهددة بالهبوط لدورى الدرجة الثانية كالتالى فى المقدمة النجوم والداخلية وحرس الحدود، وفى حالة هروب اى من الثلاثة من شبح الهبوط وسقوط أى من إنبى وسموحة ووادى دجلة وبتروجت من الممكن أن يهبط أى من الفرق الأربعة بدلا من هؤلاء الثلاث فرق .
ترتيب جدول الدوري المصري
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