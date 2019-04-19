شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينهض الأهلي؟.. ترافولتا الكرة المصرية يطالب بالتدوير ورحيل آزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم شريف عبد المنعم، نجم النادى الأهلى السابق، روشتة عبور المارد الأحمر للكبوة التى يتعرض لها الفريق، بعد التراجع إلى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام بعد أيام قليلة من وداع بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد شريف عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجماهير يجب أن تعى صعوبة المنافسة وتقارب المستوى بين فرق المقدمة بشكل كبير، خاصة فى ظل حالة الإرهاق وضغط المباريات التى يعانى منها النادى الأهلى.

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وأضاف عبد المنعم الشهير بـ"ترافولتا الكرة المصرية"، أن مارتن لاسارتى مدرب النادى الأهلى يجب أن يكون واقعياً ويعتمد على سياسة التدوير، وألا يتمسك بأسماء محددة فى التشكيل خاصة مع حالة الإرهاق التى بدت واضحة على أغلب لاعبى الفريق.

كما أكد نجم الأهلى السابق أن هناك علامات استفهام عديدة على أداء وليد أزارو مهاجم الفريق، الذى بدا وكأنه يتعمد إهدار الفرص بشكل غريب، مشيراً إلى أن السبب فى ذلك قد يرجع إلى رغبة اللاعب فى الرحيل عن النادى أو تلقى عروض خارجية، ولذلك بات أزارو غير مؤهل للعب فى القلعة الحمراء.

عبد المنعم قال أيضاً إن المرحلة المقبلة تستلزم الدفع بثنائى هجومى فى الكتيبة الحمراء من أجل استغلال الفرص بشكل أكبر، خاصة بعد مسلسل إهدار الفرص فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى.