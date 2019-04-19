شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي حديث الصباح والمساء فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث داخل جدران النادى الأهلى إلا عن فريق الكرة الأول والنتائج السلبية التى يتعرض لها الفريق تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بعد الهزيمة أمس الخميس أمام بيراميدز بهدف دون رد وخسارة صدارة الدورى الذى يحتله الزمالك الآن برصيد 60 نقطة ثم بيراميدز ثانياً بنفس الرصيد بفارق الأهداف ثم الأهلي ثالثاً برصيد 58 نقطة.

عقب الهزيمة أمام صن داونز والخروج من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 5 /1 بمجموع اللقاءين من دور الـ8، ثم الهزيمة أمام بيراميدز بدأت المطالبة بإقالة مارتن لاسارتى والتعاقد مع مدير فنى عالمى خلال الفترة المقبلة، وهناك رأى ثانٍ وهو الإبقاء على لاسارتى لحين انتهاء بطولة الدورى المتبقى منها 8 مباريات، وهو ما يبحثه مجلس إدارة الأهلي خلال الساعات المقبلة برئاسة محمود الخطيب.

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وتترقب الجماهير الحمراء ما ستسفسر عنه الساعات المقبلة والاستغناء عن مارتن لاسارتى والتعاقد مع مدرب آخر، ومنهم من يطالب بعودة الأسطورة مانويل جوزيه الذى قاد الأهلي فى أزهى عصور القلعة الحمراء وحقق معهم 21 بطولة.

لاسارتى وجوزيه

أرقام لاسارتى مع الأهلي

لاسارتى قاد الأهلى فى 21 مباراة، بواقع 13 مباراة محلية فى الدورى و8 فى دوري أبطال أفريقيا، نجح فى الفوز فى 15 لقاءً وخسر 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبو الأهلى تحت قيادته 35 هدفاً وتلقت شباكهم 14.