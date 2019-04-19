شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يضم 30 لاعباً لمعسكر يونيو استعداداً لـ امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على ضم 30 لاعباً خلال معسكر شهر يونيو المقرر انطلاقه أحد يومى 5 أو 6 يونيو المقبل، فى إطار الإعداد لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتنص لائحة بطولة أمم أفريقيا على اختيار كل منتخب 23 لاعباً، وهو ما يجبر أجيرى على استبعاد 7 لاعبين قبل إرسال القائمة النهائية يوم 11 يونيو.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب ضم أى لاعب يتألق فى الفترة المقبلة دون النظر لعامل السن للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.