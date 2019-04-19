رياضة | بحضور أبطال العالم .. استعدادات مكثفة لانطلاق بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور أبطال العالم .. استعدادات مكثفة لانطلاق بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، فى مدينة الجونة على البحر الأحمر، وتستمر حتى 26 إبريل الجاري، وتقام المباريات فى مجمع الجونة للإسكواش، والملعب الزجاجي فى أبوتيج مارينا، وتضم النسخة الثامنة من البطولة منافسات للرجال والسيدات المصنفين على مستوى العالم للمنافسة في الحدث البلاتيني.

ويشارك فى البطولة من اللأبطال الرجال اللاعب علي فرج، الذي يتصدر للمرة الأولى على الإطلاق تصنيف بطولة في الفئة البلاتينية، ويسعى من خلال المنافسات إلى احراز لقب البطولة هذا العام بعد أن تغلب عليه في نهائي العام الماضي مروان الشوربجي, كما تشارك رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا فى منافسات السيدات، كما تتصدر جدول البطولة.

وصرح عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش: "متحمسون للغاية لانطلاق البطولة، فهي حصيلة أشهر من العمل الشاق لتنظيم هذا الحدث الكبير. ستكون هذه البطولة غير مسبوقة من حيث الحجم والنجاح، ونأمل أن تضع مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية العالمية المختلفة."

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وأوضح: "تعد النسخة الثامنة لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش حافلة بالأحداث والفعاليات المثيرة. حيث بدأت الجولات الثلاث الأولى من البطولة في مجمع الجونة للاسكواش ابتداءً من 17 أبريل، ويقام الدور ربع النهائي، والدور نصف النهائي في الملعب الزجاجي في أبو تيج مارينا. حيث يبدأ الدور ربع النهائي من 23 إلى 24 إبريل، يليه الدور نصف النهائي في 25 أبريل ، في حين تقام المباراة النهائية في 26 أبريل".

وأوضح عمرو منسى: "تأتي هذه البطولة في وقت تهيمن فيه مصر على رياضة الاسكواش ، حيث يتصدر أبطالنا تصنيفات PSA وعلى رأسهم رنيم الوليلي وعلي فرج المصنفون الاوائل عالمياَ, نحن نؤمن بأن انعقاد البطولة في مصر هو السبيل أمام المواهب الشابة لتعزيز مهاراتهم للمشاركة في كبرى البطولات الدولية."

ومن بين أهم المصنفين فى البطولة، محمد الشوربجي ، طارق مؤمن، نور الشربيني ونور الطيب الذين يتنافسون مع أفضل 96 لاعب من 21 دولة ، أمثال سيمون روزنر، بول كول، ميغيل رودريغيز، دييغو إلياس، كاميل سيرمي، جويل كينج، ونيكول ديفيد.

و تحظى البطولة باهتمام إعلامي دولي واسع، حيث سيتم بث مباريات البطولة مباشرة على مستوى العالم في أكثر من 30 قناة بما في ذلك Eurosport و Squash TV. وسيتمتع عشاق الاسكواش من جميع أنحاء العالم بمشاهدة مباريات البطولة، والتي سيتم بثها مباشرة في 88 دولة فى أربع قارات.