رياضة | يوفنتوس يتراجع عن ضم مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتراجع عن ضم مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي يوفنتوس قرر التراجع عن التعاقد مع أحد نجوم برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، قلل من اهتمام السيدة العجوز، بضم الفرنسي صامويل أومتيتي في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن باراتيسي لا يثق في الحالة البدنية لأومتيتي، بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال الموسم الحالي.

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كما يرى مسؤولو السيدة العجوز، أن سعر المدافع الفرنسي مرتفع للغاية، ولذلك لم يصبح صامويل أومتيتي هدفًا للفريق الإيطالي.

ويضع اليوفي في خطته، ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، إلا أن الأخير قد يذهب إلى برشلونة، وهو ما يعزز من فرص رحيل أومتيتي.

وكان المدافع الفرنسي قد وقع على عقد جديد مع برشلونة في يونيو/حزيران الماضي حتى صيف 2023، وبشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.