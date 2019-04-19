شكرا لقرائتكم الشناوي يضع الجهاز الفني للأهلى في مأزق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع محمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة بالأهلى، الجهاز الفنى لفريقه فى مأزق بعد حصوله على الأنذار الثالث فى مباراة بيراميدز أمس، وغيابه عن لقاء المصرى القادم حيث لم يتبقي سوي على لطفى الحارس الثالث ليكون أساسي فى مواجهة الفريق البورسعيدي عقب نظرا لغموض موقف شريف اكرامي وجاهزيته من عدمها خاصة أنه عائد من إصابة ولم يشارك فى التدريبات الجماعية بصورة كاملة حتي الان مما يعني ان موقفه لم يتحدد من اللقاء القادم .

الجهاز الفنى سيكون مضطرا للدفع بعلى لطفى فى التشكيل الأساسي فى لقاء المصري على أن يكون على دكة البدلاء الحارس الصاعد مصطفى شوبير فى حال عدم جاهزية شريف إكرامى حتى فى الجلوس على الدكة وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة عند عودة الفريق للتدريبات استعدادا للمصرى بداية من الغد .

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كان الأهلى قد خسر امام بيراميدز مساء أمس بهدف نظيف أحرزه البرازيلي كينو ، ويستعد للقاء المصرى المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد الجيش بالسويس .