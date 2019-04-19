شكرا لقرائتكم نورا وبوسي ويارا وشاهندة..حكاية اول طاقم تحكيم نسائي في الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة جمهورية شبين وابي صقل السيناوي في الجولة الاخيرة من دوري القسم الثاني اول تجربة للتحكيم النسائي في الكرة المصرية وذلك بعدما قررت لجنة الحكام الرئيسية اسناد مهمة مباراة جمهورية شبين وابي صقل السيناوي لطاقم لتحكيم نسائي مكوّن من نورا سمير حكم ساحة يعاونها كلاً من ، بوسي سعيد مساعد أول ويارا عاطف مساعد ثان وشاهندة المغربي حكم رابع.

ولم تكتمل التجربة النسائية بسبب انسحاب فريق ابي صقل السيناوي وعدم حضوره للمباراة ليكتفي طاقم التحكيم النسائي بإلتقاط الصور التذكارية قبل المباراة في الوقت الذي قام فيه جميع المتواجدين بإستاد جامعة المنوفية بإلتقاط الصور التذكارية مع طاقم التحكيم النسائي لتوثيق التجربة الاولي للتحكيم النسائي في الكرة المصرية .

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كما شهد الاسبوع الاخير من دوري القسم الثاني ظهور المحكمه الدولية مني عطا الله مع طاقم حكام مباراة منتخب السويس وكوكاكولا كحكم مساعد لحكم المباراة محمد علاء ومحمد مجدي والحكم الرابع عصام عبدالجواد.