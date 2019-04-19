شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للأهلى يستبعد فتحي وعاشور وأشرف لتراجع مستواهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى على استبعاد الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وأيمن أشرف لاعبى الفريق من مباريات الاحمر خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع مستواهم وعدم قدرتهم على مداراة المنافسين مما اثر على مستوى الفريق خلال المباريات الاخيرة خاصة لثقائى الاهلى امام صن داونز الجنوب افريقي وبيراميدز فى الدورى .

لاساترى استقر على الدفع بحمدى فتحي اساسيا فى تشكيلة الفريق علي حساب حسام عاشور الذى بات غير مفيد للفريق وايضا الدفع بمحمد هانى بدلا من أحمد فتحى الذى تراجع مستواه بدنيا وفنيا مما افقد الاحمر فعالياته الهجومية فى الجبهة اليمنى ، كما استقر على عودة رامي ربيعه بجوار ياسر ابراهيم على حساب ايمن اشرف الذى لم يظهر بمستوى طيب خاصة فى المشاركة الهجومية والكرات العرضية وبناء هجمات من الخلف .

لاسارتى يبحث عن طوق منجاة لاصلاح مستوى ونتائج الفريق فى الفترة المقبلة لذا ينوى الدفع بالثلاثي دماء جديدة على التشكيل خاصة ان مستوى الاهلى لم يرضى طموح جماهيرة فى الفترة المقبلة .

الاهلى يستعد للقاء المصرى المقرر له مساء يوم الخميس المقبل المؤجل من الاسبوع الـ 19 من فعاليات الدورى الممتاز .

Advertisements