نتيجة مباراة ارسنال ونابولي في الدوري الاوروبي وخصم ارسنال في نصف النهائي

تأهل نادي أرسنال إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تكرار الفوز على نابولي إياباً بهدف دون رد، سجله الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ليتأهل أرسنال بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون رد، ويلتقي مع فالنسيا الإسباني في مواجهة قوية في نصف نهائي المسابقة القارية.

وجاءت المباراة بهجوم خطير من نابولي منذ الدقائق الأولى، ونحج دفاع أرسنال في التصدي لكافة هجمات أصحاب الأرض، قبل أن يتمكن ألكسندر لاكازيت في التقدم لأرسنال قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بتسع دقائق كاملة، لتيأهل أرسنال للمرة الثانية على التوالي إلى نصف نهائي البطولة.

ويحاول أرسنال في تلك المرة حجز مقعداً له في نهائي البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2006 عندما خسر المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بهدفين دون رد.