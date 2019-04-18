حسام عاشور يغادر تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بسبب الإصابة

اشتكى حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ألام في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز. وطلب عاشور من الجهاز الفني الخروج من اللقاء ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة 42 ويحل زميله حمدي فتحي بديلا له. ويتقدم بيراميدز على الأهلي في الشوط الأول بهدف نظيف للاعبه البرازيلي كينو أحرزه في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة.

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