نيابة الدقي تحقق في بلاغ الجزيرة ضد لاعبي الأهلي

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١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

كرة الماء

تباشر نيابة الدقى التحقيق فى البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى الجزيرة ضد لاعبى وجماهير النادى الأهلى برقم 329 لسنة 2019 عرائض شمال الجيزة، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائى دورى كرة الماء فى ختام الموسم الحالي 2018-2019 وانتهت بفوز نادى الجزيرة ببطولة الدورى بعد تغلب الأخير على الأهلي بنتيجة 7 - 6، وتضمن البلاغ وقائع اعتداء وإصابات وسب وقذف وشغب من لاعبى وجماهير الأهلى وكل من يثبت تورطه بالمشاركة فى الاعتداء في مباراة النهائى التي أقيمت في التاسع من أبريل الجارى، بحمام سباحة نادى الصيد بالدقى.

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وشهدت مباراة نهائي كرة الماء بين الجزيرة والأهلي أحداثا مؤسفة، أبطالها لاعبو الأهلي والجماهير المرافقة للفريق على حمام سباحة نادي الصيد في الدقي بحضور ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري. وبسبب تكرار اعتداءات لاعبي الأهلي والجماهير على لاعبي الجزيرة، اضطر اتحاد السباحة لإلغاء مراسم التتويج بعد اللقاء،