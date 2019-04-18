انت الان تتابع النجم الساحلي بطلا لكأس زايد للمرة الأولى في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

النجم الساحلي

توج فريق النجم الساحلى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على فريق الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة الحكم محمد عبد الله حسن محمد وعاونه كل من: محمد أحمد يوسف الحمادى ومسعود حسن فارس، ونور الدين الجعفرى حكما رابعا، أحرز هدفى النجم اللاعب كريم عريبى فى الدقيقة 30 ومحمد مثنانى فى الدقيقة 91، وسجل هدف الزعيم الوحيد المهاجم الفرنسى جوميز فى الدقيقة 64.

البداية جاءت قوية من فريق النجم الذى دخل بضغط هجومى مكثف وبناء الهجمات المنظمة من الخلف والتمركز الجيد فى فى الدفاع، وبحلول الدقيقة 30 نجح كريم عريبى في إحراز الهدف الأول بعد استقبال ركلة ركنية من الجهة اليمنى ليقابلها برأسية قوية متقنة داخل شباك المعيوف. وشهد اللقاء احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح

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