انت الان تتابع برشلونة يحث الخطى للظفر بنجم أياكس الموهوب "ماتياس دي ليخت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يبدو أن برشلونة لا يريد إهدار المزيد من الوقت من أجل حسم صفقة نجم شاب يُسيل لعاب أندية أوروبية عملاقة. النادي الكتالوني سيفتح خزائنه على أمل إقناع إدارة أياكس أمستردام بالتخلي عن قاهر يوفنتوس الإيطالي.
بعد مستواه المميز في مباراة أياكس أمستردام أمام يوفنتوس في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتسجيله هدف الفوز في شباك "البيانكونيري" (2-1)، يبدو أن الموهوب الهولندي ماتياس دي ليخت لن يطيل المقام كثيراً مع فريق العاصمة الهولندية.
ويسيل المدافع الصلب دي ليخت لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، إذ تخوض هذه الفرق معركة بينها بهدف الظفر بخدمات ماتياس دي ليخت.
ويشير موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن برشلونة انتقل إلى السرعة القصوى من أجل حسم صفقة دي ليخت في الأيام القليلة القادمة، حيث تعمل إدارة النادي الكتالوني على التقدم بعرض إلى أياكس أمستردام بقيمة 80 مليون يورو.
وتابع نفس المصدر إلى أن برشلونة سيحاول ربط دي ليخت بعقد مع الفريق تصل مدته إلى 5 سنوات، وذلك على غرار زميله فرينكي دي يونغ، الذي سيدافع عن قميص "البلوغرانا" رسميا بداية من الموسم القادم.
وتبدو فرصة دي ليخت كبيرة في الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن عدة تقارير صحفية أشارت إلى إدارة النادي الكتالوني ستبيع ربما مدافع الفريق صامويل أومتيتي بسبب كثرة تعرضه للإصابة، وستوظف أموال الصفقة المتوقعة وصولها إلى 70 مليون يورو من أجل ضم ماتياس دي ليخت.
يشار إلى أن ماتياس دي ليخت، جذب الأنظار إليه بقوة في هذا الموسم، إذ يتمتع المدافع الصلب بقامة طويلة، ونظرة قوية فوق المستطيل الأخضر تساعده على قراءة مجريات المباريات بشكل جيد وخلق الفارق في أكثر من مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يحث الخطى للظفر بنجم أياكس الموهوب "ماتياس دي ليخت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.