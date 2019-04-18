شكرا لقرائتكم صورة.. محمد محمود يساند الأهلي من المدرجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد محمود لاعب النادي الأهلي الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي خلال الشهور الماضية، على التواجد في مدرجات بتروسبورت من أجل مساندة الفريق الأحمر أمام فريق بيراميدز، خلال المباراة التي تقام بينهما حالياً ضمن مؤجلات الأسبوع 25 من الدوري الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد نجح في إحرازهدف التقدم بالدقيقة 14 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب البرازيلي كينو.