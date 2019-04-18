شكرا لقرائتكم الاهلي وبيراميدز .. كينو أغلى لاعب فى المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي وبيراميدز .. كينو أغلى لاعب فى المباراة الاهلي وبيراميدز ، بات البرازيلى كينو جناح فريق بيراميدز أغلى لاعب فى مباراة فريقه أمام الأهلي فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب البرازيلي كينو 5 ملايين يورو ما يوازي 100 مليون جنيه.

Advertisements

الاهلي وبيراميدز .. تشكيل الأحمر الاهلي وبيراميدز ، أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى تشكيلة فريقه التى سيخوض بها المباراة اليوم أمام بيراميدز فى الدوري المصرى. الاهلي وبيراميدز ، أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى تشكيلة فريقه التى سيخوض بها المباراة اليوم أمام بيراميدز فى الدوري المصرى.

وجاءت تشكيلة الفريق الأحمر كالتالي: "محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة، ، ووليد آزارو".

الاهلي وبيراميدز و تشكيل المنافس أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تشكيلته لمواجهة الأهلي بعد قليل ببطولة الدوري. أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تشكيلته لمواجهة الأهلي بعد قليل ببطولة الدوري.

وضم التشكيل كل من: "أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري".

جدول ترتيب الدورى المصرى وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره الاسماعيلي فى المباراة المؤجلة التى جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الدوري المصرى الممتاز. وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره الاسماعيلي فى المباراة المؤجلة التى جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الدوري المصرى الممتاز.