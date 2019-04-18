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جدة - عمرو شويل الاهلي وبيراميدز .. كينو أغلى لاعب فى المباراة
الاهلي وبيراميدز ، بات البرازيلى كينو جناح فريق بيراميدز أغلى لاعب فى مباراة فريقه أمام الأهلي فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز.
وتبلغ القيمة التسويقية للاعب البرازيلي كينو 5 ملايين يورو ما يوازي 100 مليون جنيه.
الاهلي وبيراميدز .. تشكيل الأحمرالاهلي وبيراميدز ، أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى تشكيلة فريقه التى سيخوض بها المباراة اليوم أمام بيراميدز فى الدوري المصرى.
وجاءت تشكيلة الفريق الأحمر كالتالي: "محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة، ، ووليد آزارو".
الاهلي وبيراميدز و تشكيل المنافسأعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تشكيلته لمواجهة الأهلي بعد قليل ببطولة الدوري.
وضم التشكيل كل من: "أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري".
جدول ترتيب الدورى المصرىوتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره الاسماعيلي فى المباراة المؤجلة التى جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الدوري المصرى الممتاز.
الاهلي وبيراميدزتقام في الثامنة من مساء اليوم،الخميس، واحدة من أهم واقوى مباريات بطولة الدوري الممتاز حيث يلتقي الاهلي مع بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت وهو اللقاء الذى ينتظره ملايين من جماهير الكرة المصرية بسبب قوية الفريقين وامتلاكهما "ترسانة" نجوم قادرون على قلب موازين المباراة في أي وقت كما أن المنافسة المشتعلة بين الاهلي وبيراميدز ساهمت في زيادة قوة المباراة وترقب الجماهير لها فالأهلي يتصدّر بطولة الدوري بـ58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث وأن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الأهلي.
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