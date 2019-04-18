شكرا لقرائتكم الاهلي وبيراميدز .. الدقيقة 13 تنصب كينو بلقب جلاد القطبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كينو جلاد القطبين



جدد البرازيلي كينو مهاجم فريق بيراميدز تفوقه أمام أندية القمة، الأهلى والزمالك، وقدرته على هز شباك القطبين بتسجيله هدف تقدم فريقه أمام الأهلى.

وشهد مباراة الاهلي وبيراميدز تقدم الخير بهدف البرازيلي كينو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة الجارية بينهما الآن، وهى المرة األولى التى يهز فيها كينو شباك الأهلى، بعدما نجح فى هز شباك الزمالك فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

الاهلي ضد بيراميدز



ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول فى خط الدفاع، عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات وجيرالدو وصالح جمعة فى خط الوسط، وليد أزارو فى خط الهجوم".

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فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد ايمن منصور، رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا"، محمد فاروق، كينو، عبدالله السعيد، إيريك تراورى فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".

وكان بيراميدز قد تقدم عن طريق كينو بالهدف الأول فى الدقيقة 14 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالحه أمام الأهلى.