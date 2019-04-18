رياضة | جماهير الزمالك تؤازر ساسي من مدرجات ستاد الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تؤازر ساسي من مدرجات ستاد الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس، بالهتاف للاعب التونسي فرجاني ساسي، عقب إصابته في المواجهة الأخيرة للأبيض أمام حسينية اغادير ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحرصت الجماهير على دعم ومساندة اللاعب الدولي عقب خضوعه لعملية جراحية، بعد إصابته بشرخ في شظية القدم، في مباراة الزمالك الأخيرة.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب فترة التأهيل بعد أسبوع، حيث خرج ساسي من المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة في القدم.