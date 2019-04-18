شكرا لقرائتكم نقل مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون غدا لاستاد السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى الخامسة والنصف مساء غد الجمعة، مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون فى الجولة الـ30 للدورى باستاد بتروسبورت بدلاً من استاد السلام. كما تقام السبت مباراة بتروجت والنجوم فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى أيضاً فى الخامسة والنصف باستاد السويس. Advertisements ويحتل الإنتاج المركز الـ8 برصيد 35 نقطة، بينما والمقاولون فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بينما بتروجت فى المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، والنجوم فى المركز الـ18 برصيد 28 نقطة.

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