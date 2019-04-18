اونلاين | بث مباشر| الزمالك والاسماعيلي بث حي أون لاين اليوم الخميس 18-4-2019 live zamalek won

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| الزمالك والاسماعيلي بث حي أون لاين اليوم الخميس 18-4-2019 live zamalek won والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلى المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وبهذه المناسبة نرصد أبرز النتائج التى تحققت فى مواجهات كلاسيكو أولاد العم :

صفر – صفر تحققت فى ( 19 مباراة )

1-1 تحققت فى ( 10 مباريات )

2 - 2 تحققت فى ( 4 مباريات )

1 – 0 تحققت فى ( 12 للإسماعيلى – 16 للزمالك )

2 - 0 تحققت فى ( 2 للإسماعيلى – 5 للزمالك )

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2 – 1 تحققت فى ( 8 للإسماعيلى – 14 للزمالك )

3– 0 تحققت فى ( 3 للإسماعيلى – 1 للزمالك )

3– 1 تحققت فى ( 3 للإسماعيلى – 1 للزمالك )

3– 2 تحققت فى ( 3 للزمالك )

4 – 1 تحققت فى ( 2 للزمالك )

4 – 2 تحققت فى ( 1 للإسماعيلى – 2 للزمالك )

4 – 3 تحققت فى ( 2 للإسماعيلى – 1 للزمالك )

5 – 2 تحققت فى ( 1 للزمالك )

5 – 3 تحققت فى ( 1 للإسماعيلى )