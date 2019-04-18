اونلاين | FULL HD live.. رابط مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم نهائي البطولة العربية zayed cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر FULL HD live.. رابط مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم نهائي البطولة العربية zayed cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم مصر سبورت لزواره خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم الخميس 18 أبريل 2019، والتي ستكون واحدة من أهم مباريات كرة القدم السعودية، إذ ستقام مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشر في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

رابط مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشر اليوم ستكون منقولة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والسعودية الرياضية 1، ويعلق على مجريات اللقاء كلاً من علي الكعبي وفارس عوض، وتنطلق مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في تمام الساعة 4:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصل الهلال للنهائي من البطولة العربية بعد أن فاز على الأهلي بنصف نهائي المسابقة بركلات الترجيح، أما محلياً فيتواجد الزعيم في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني.

حقق النجم الساحلي الفوز في نصف نهائي البطولة أمام المريخ السوداني بهدف نظيف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويحل النجم الساحلي بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التونسي وفي جعبته 36 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الصدارة.

من المتوقع أن يخوض زوران ماميتش المدير الفني للهلال هذه المواجهة بذات الطريقة المُعتاد عليها منذ توليه المهمة، ليكون تشكيل الهلال كالآتي:

عبدالله المعيوف

Advertisements

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

ميلوش ديجينيك – محمد كنو

سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – هتان باهبري

بافيتيمبي جوميز

وسيخوض مدرب الفرسي التونسي هذه المواجهة أمام زعيم الأندية السعودية بنفس التشكيل في المواجهات السابقة، لتكون تشكيلة الفريق المتوقعة على النحو التالي.

وليد كريدان

محمد عمر – صدام بن عزيزة – زياد بوغطاس – ماهر الحناشي

أحمد الرداوي – محمد فراس – كريم العواضي – إيهاب المساكني

ياسين الشخاوي – حازم الحاج حسن