اونلاين | AL-HILAL CHAMPION.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث حصري مجاني بدون تقطيع YALLA SHOOT

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AL-HILAL CHAMPION.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث حصري مجاني بدون تقطيع YALLA SHOOT

رصد الاتحاد العربى لكرة القدم مكافآت مالية لبطل النسخة الحالية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويلتقي الهلال السعودي مع النجم الساحلي التونسى فى الرابعة إلا الربع عصر اليوم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة "العين" الإماراتية، فى نهائى البطولة العربية.

AL-HILAL CHAMPION.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث حصري مجاني بدون تقطيع YALLA SHOOT

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ويحصل الفريق الفائز بكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" على مكافأة مالية قدرها 6 ملايين دولار أمريكى، ما يوازى 103 ملايين جنيه مصرى، بينما يحصل "الوصيف" على 2.5 مليون دولار.

ويسعى الهلال السعودى للفوز بكأس البطولة العربية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وتوج بها عامى 1994و 1995، بينما يسعى النجم الساحلى للفوز باللقب العربي الأول في تاريخه.

AL-HILAL CHAMPION.. مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث حصري مجاني بدون تقطيع YALLA SHOOT

ويفتقد النجم الساحلي، خلال المباراة التي سيديرها الحكم الإماراتي محمد عبد الله، جهود الظهير الأيمن النشيط وجدي كشريدة بسبب الإيقاف، بينما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط محمد أمين بن عمر بسبب الإصابة، بينما تبدو حظوظ البيروفي كاريلو لاعب الهلال في المشاركة بالمباراة صعبة بسبب عدم تعافيه من الإصابة.