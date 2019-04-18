شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة القضاء الإداري تقرر إلغاء قرارات اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار شريف أبوالخير، اليوم الخميس، في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، يعد قرار محكمة القضاء الإداري تأكيدا على أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الأوليمبية، انساق وراءها رؤساء الاتحادات، وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.