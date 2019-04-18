شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: لدينا هدف واحد من مباراة الزمالك.. وهذا أكثر ما أسعدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تفاؤله بقدرات الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الزمالك، في المباراة التي ستجمع الفريقان، في الخامسة مساء اليوم الخميس، باستاد الجيش بالسويس، لحساب مؤجلات الجولة 10 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وقال يانوفيسكي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإسماعيلي: «سنواجه فريق ينافس على البطولة ويتطلع للاستفاقة بعد التعثر أمام المصري في الجولة الماضية وهذا بالتأكيد يزيد من صعوبة المباراة».

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وأكمل مدرب الدراويش: «لدينا هدف واحد هو الثلاث نقاط، الإسماعيلي حينما يلعب أي مباراة يكون هدفه الانتصار وهو ما نتمنى أن نحصده».

وواصل: «تابعت الفريق المنافس من خلال التسجيلات فهو يضم لاعبين على أعلى مستوى وطالبت بضرورة غلق كل المساحات أمامهم والتركيز نحو التسجيل من أنصاف الفرص».

وأتم حديثه: «أكثر ما أسعدني هو حرص كل لاعب بالفريق على تقديم أفضل ما لديه من أجل المشاركة في المباراة التي أعلم أن الملايين سيتابعها من خلف الشاشات».