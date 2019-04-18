شكرا لقرائتكم الأهلى راحة 24 ساعة بعد مباراة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للأهلى منح لاعبى الفريق راحة 24 ساعة عقب مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الخميس، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدورى.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى يوم السبت المقبل الاستعداد لمباراة المصرى المقرر لها الخميس المقبل بالدورى الممتاز.

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من ناحية أخرى، قاد أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة بيراميدز.

وشارك فى التدريب كلٌّ من محمد نجيب وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد علاء وأحمد حمودى وهشام محمد ومصطفى شوبير وباسم على، كما واصل إسلام محارب، لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخاض محارب البرنامج التأهيلى تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالفريق صباح اليوم الخميس بملعب التتش بالجزيرة، وعانى اللاعب من إجهاد فى الحوض خلال الفترة الماضية خضع على إثره لبرنامج تأهيلى تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.