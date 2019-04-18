شكرا لقرائتكم 18 لاعبا فى قائمة الاتحاد لموقعة المقاصة فى المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى، على 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق لمباراة المقاصة فى إطار مباريات الأسبوع الـ30، والمقرر لها الثامنة من مساء غد الجمعة. واللاعبون هم: حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى Advertisements خط الظهر: محمود شعبان وأحمد توفيق ومحمود رزق ومحمد أنور وداسيلفا وسيد سالم وصبرى رحيل خط الوسط: نور السيد وكريم الديب وكريم ممدوح وعمار حمدى وخالد الغندور وأحمد داودا ورزاق سيسيه خط الهجوم: خالد قمر ومحمد ناجى جدو. ويغيب عن اللقاء صبحى سليمان ومحمد عبد المجيد ومحمد عادل ومحمد ناصف وتوشكا وتونى داسليفا وفوزى الحناوى ومحمد بازوكا وأحمد نبيل مانجا.

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