شاهد.. محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للأسبوع 34 في الدوري الإنجليزي

تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ضمن اختيارات آلان شيرر، لفريق الأسبوع في الدوري الإنجليزي. واختار آلان شيرر أسطورة كرة القدم الإنجليزية، تشكيل فريق الأسبوع الـ34من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي سيطر لاعبي ليفربول على معظم اختياراته. والتي سيطر لاعبي ليفربول على معظم اختياراته. وجاءت التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: بيرند لين (آرسنال) الدفاع: فيرجل فان دايك (ليفربول)، لوران كوشيلني (آرسنال)، Advertisements جمال لاسيلس (نيوكاسل يونايتد). الوسط: لوكاس مور (توتنهام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، ريان فريزر (بورنموث). الهجوم رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)، ناثان ريدموند (ساوثهامبتون) واختار شيرر المدير الفني الألماني يورجن كلوب أفضل مدرب في الأسبوع.

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