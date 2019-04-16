بعد اشتعال البريميرليج.. ننشر المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا هاما على تشيلسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفا صاروخيا من خارج المنطقة.

وعلى الجانب الأخر، فاز مانشستر سيتي، على كريستال بالاس، بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة ذاتها.

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وبذلك اشتعلت المنافسة على لقب البريميرليج، حيث رفع ليفربول رصيده لـ85 نقطة، في الصدارة بفارق نقطتين عن السيتي، علما بأن الأخير له مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.

ويرصد الموجز المباريات المتبقة لليفر والسيتي، في إطار صراعهما على اللقب.

مباريات ليفربول: كارديف - هدرسفيلد- نيوكاسل- وولفرهامبتون

مباريات السيتي: توتنهام- مانشستر يونايتد- بيرنلي- ليستر- برايتون