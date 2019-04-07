الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تقام اليوم الأحد الموافق 7-4-2019 مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع إيفرتون مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، وبلد الوليد مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان مع أتالانتا في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2019:

الدوري الإنجليزي

17:05 إيفرتون × آرسنال

الدوري الإسباني

14:00 ديبورتيفو ألافيس × ليغانيس

16:00 خيتافي × أتلتيك بلباو

18:15 بلد الوليد × إشبيلية

20:30 سيلتافيغو × ريال سوسييداد

20:30 ليفانتي × هويسكا

22:45 ريال بيتيس × فياريال

الدوري الإيطالي

14:30 فيورنتينا × فروسينوني

17:00 أودينيزي × إمبولي

17:00 كالياري × سبال

20:00 لاتسيو × ساسولو

20:00 إنتر ميلان × أتالانتا

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22:30 نابولي × جنوى

الدوري الألماني

17:30 أوغسبورغ × هوفنهايم

20:00 بروسيا مونشنغلادباخ × بريمن

الدوري الفرنسي

17:00 ريمس × ليل

17:00 تولوز × نانت

19:00 نيس × مونبيليه

23:00 باريس سان جيرمان × ستارسبورغ

كأس الاتحاد الأفريقي

17:00 نكانا × الصفاقسي

17:00 غورماهيا × نهضة بركان

20:00 النجم الساحلي × الهلال

23:00 حسنية أغادير × الزمالك

الدوري المصري

19:30 الداخلية × إنبي

19:30 بتروجيت × الاتحاد السكندري

22:00 حرس الحدود × سموحة

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/584009

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير المغربى بث مباشر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

https://www.alweeam.com.sa/584038