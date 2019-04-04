الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر تابع لايف dawriplus يلا شوت يوتيوب| شاهد سريع...

الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت yalla shoot اونلاين، يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله اليوم مواجهة النصر العالمي ضد الرائد في الجولة السادسة والعشرون من مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، وهي المباراة الحاسمة نحو الصراع على اللقب بين قطبي مدينة الرياض، وسنوفر لكم رابط دوري بلس بث مباشر مباراة النصر والرائد بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بلحظات.

النصر والرائد بث مباشر دوري بلس dawriplus، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة النصر والرائد في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة ksa sport hd بتعليق بلال علام، علماً بإن مواجهة مباراة الذهاب بين النصر والرائد على ملعب الأخير انتهت بفوز الضيوف بأربعة أهداف دون رد، وسنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة النصر والرائد مباشرة.

يلا شوت النصر والرائد بث مباشر الاسطورة livehd7، ويحتل النصر العالمي صدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان برصيد 58 بعد الفوز في الجولة الماضية على الهلال في ديربي الرياض، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني، بينما يحتل نادي الرائد منافس النصر في لقاء اليوم المركز العاشر برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب المسابقة السعودية، وينتظر الملايين من عشاق الدوري السعودي مشاهدة مباراة النصر والرائد عبر شاشات التلفاز أو من خلال روابط البث المباشر عبر الإنترنت.

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وتقابل الفريقين في 21 مناسبة من قبل بالدوري السعودي عبر التاريخ، انتصر النصر في 16 مرة مقابل هزيمة وحيدة، وكان التعادل حاضراً بينهما في 4 مباريات.