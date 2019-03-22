شكرا لقرائتكم اتحاد وسط آسيا يدعم سلمان آل خليفة للفوز بولاية ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد وسط آسيا لكرة القدم يوم الجمعة دعمه بالإجماع، لإعادة انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لولاية ثالثة، في الانتخابات المقررة في السادس من أبريل المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وذكر اتحاد وسط آسيا عبر موقعه على الإنترنت، أنه جرى تأييد دعم الشيخ سلمان بالإجماع من جانب أعضاء الجمعية العمومية التي عقدت اجتماعها في مدينة بيشكيك يوم الجمعة بمشاركة اتحادات أفغانستان وإيران وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

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وقال أوميد أخماتندوف رئيس اتحاد وسط آسيا، إن الاتحادات الأعضاء في الاتحاد أعلنت بالإجماع دعمها للشيخ سلمان لمواصلة عمله المتميز كرئيس للاتحاد الآسيوي لفترة 2019-2023.

وكان الشيخ سلمان ، الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مايو 2013 قبل أن يفوز مجددا بالرئاسة بالتزكية في عام 2015، قد أعلن في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة الذي عقد في طشقند في سبتمبر من العام الماضي، أنه سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة.

وأعلن محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات يوم الخميس انسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي، وأعلن دعمه للشيخ سلمان للفوز بولاية جديدة.