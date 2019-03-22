وادى دجلة يتغلب على النجوم بهدف ودياً استعدادا لسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب وادى دجلة على النجوم إف سى، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم الجمعة، بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى اللقاء الذى أقيم على استاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وجاءت مواجهة النجوم ضمن استعدادات وادى دجلة بقيادة مدربه اليونانى لمواجهة سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى، ويحتل وادى دجلة المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة.
كما شهد اللقاء الودى بين دجلة والنجوم، تألق محمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوى بالحفاظ على نظافة شباكه خلال اللقاء.
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