رئيس أحد يوضح لمصراوي حقيقة فسخ التعاقد مع أحمد جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، حقيقة فسخ ناديه التعاقد مع المهاجم المصري أحمد جمعة.

وقال الحربي في تصريح خاص لـ" الخليج 365" ، إن ما يتردد بشأن فسخ التعاقد مع جمعة لا أساس له من الصحة حتى هذه اللحظة، لافتا أن النادي ينتظر التقرير الطبي الخاص باللاعب.

Advertisements

وكانت تقارير سعودية انتشرت خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن نادي أحد قرر فسخ التعاقد مع جمعة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، والذي سيجعله يغيب عن الفريق لنهاية الموسم.

وأضاف رئيس نادي أحد:" لم يتم فسخ العقد مع المهاجم أحمد جمعة حتى الآن".

وأتم :" في انتظار التقرير الطبي لأحمد جمعة، والمقرر له أن يخرج للنور غدا، وبعدها سيتخذ النادي قراره النهائي بشأن بقاء أو فسخ التعاقد مع اللاعب".