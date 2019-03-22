الأهلي عن طلب الكاف: ليس لنا دخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن القلعة الحمراء ليس لها دخل بطلب الكاف من اتحاد الكرة.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل ضرورة توفير ملعب بديل لاستاد برج العرب في مباريات الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية.
وردَ عبد الحفيظ من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "النادي الأهلي ليس له دخل، اتحاد الكرة هو المسؤول عن توفير الملعب البديل، لقد سبق وحددنا الملاعب."
وكان النادي الأهلي قد حدد ثلاثة ملاعب لاحتضان مبارياته بالبطولة الإفريقية وهي استاد القاهرة واستاد السلام وبرج العرب.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي الشهر المقبل ضمن إياب عودة الدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.
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