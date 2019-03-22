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الامارات | يوفنتوس مستعد لتقديم مبلغ مالي وديبالا مقابل التعاقد مع صلاح

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن يوفنتوس الإيطالي مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أنه يضع الاعب المصري ضمن أبرز خياراته.

وذكرت أن "السيد العجوز" مستعد لبيع الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ، وتقديم مبلغ مالي، مقابل التعاقد مع محمد صلاح، خصوصاً في حال فشل صفقة التعاقد مع لاعب فيورنتينا فيديريكو كييزا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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