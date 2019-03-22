الامارات | يوفنتوس مستعد لتقديم مبلغ مالي وديبالا مقابل التعاقد مع صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس مستعد لتقديم مبلغ مالي وديبالا مقابل التعاقد مع صلاح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن يوفنتوس الإيطالي مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أنه يضع الاعب المصري ضمن أبرز خياراته.
وذكرت أن "السيد العجوز" مستعد لبيع الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ليفربول، وتقديم مبلغ مالي، مقابل التعاقد مع محمد صلاح، خصوصاً في حال فشل صفقة التعاقد مع لاعب فيورنتينا فيديريكو كييزا.
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