جاريث بيل: رونالدو لاعب مُذهل

أشاد الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد، بزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه لاعب مُذهل وأنه استمتع باللعب معه.

وقال بيل، خلال تصريحاته لقناة "BT Sport" الإنجليزية: "كريستيانو رونالدو لاعب مُذهل، واستمتعت باللعب معه، لكن من الواضح أن وسائل الإعلام تحاول الضغط على المشاكل التي نواجهها، ونحن تخطينا ذلك بشكل جيد، ورونالدو لاعب لا يُصدق ويظل كذلك".

وأضاف: "أقدر كل ما فعله توتنهام من أجلي، لكن أعتقد أنهم أدركوا حين تم بيعي، أنه من الصعب رفض عرضا من ريال مدريد، على الرغم من أنني كنت مستمتعا مع السبيرز، حيث أحببت النادي ولا زلت، وكنت سأشعر بالندم لو رفضت ريال مدريد".

وتابع: "لن يحب جماهير توتنهام ما سأقوله، لكنني اعتدت على متابعة مباريات آرسنال واستمتعت حقًا بلاعبين مثل هنري ودينيس بيركامب، حيث كانوا فريقا رائعا".

واختتم: "رايان جيجز كان له تأثير كبير علي، فهو معشوقي واعتدت على مشاهدة مبارياته حين كان لاعبا، وأستمتع حاليا بالعمل معه كمدرب لمنتخب بلدي، وكنت مثل جميع الأطفال أردت أن أكون مثل جيجز".