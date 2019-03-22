منافسة متواصلة بين ووريرز وناغتس على صدارة الغربية

اسماء السيد - واصل حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز ودنفر ناغتس منافستهما على صدارة ترتيب المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحثا عن أفضلية في الأدوار النهائية "بلاي أوف" التي ضمنا التأهل إليها.

وفي سلسلة مباريات أقيمت الخميس، تفوق غولدن ستايت على ضيفه إنديانا بايسرز 112-89، وأسقط دنفر مضيفه واشنطن ويزاردز 113-108، ليرفع بطل الموسمين الماضيين رصيده الى 49 فوزا و22 خسارة في صدارة الغربية، متقدما على دنفر (48 فوزا و22 خسارة أيضا).

ويبحث الفريقان عن ضمان الصدارة التي ستمنح صاحبها أفضلية بدء السلسلة الأولى في الدور النهائي بخوض أول مباراتين على أرضه، والمباراة السابعة الفاصلة (في حال الحاجة إليها) أيضا.

وفي المباراة الأولى، حقق غولدن ستايت فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، وذلك في لقاء سيطر على غالبية مراحله، لاسيما منذ الربع الثاني عندما بدأ بتوسيع الفارق، وأوصله الى 34 نقطة في الربع الأخير.

وعاد لاعب غولدن ستايت ديماركوس كازنز الى صفوف فريقه بعد غيابه عن مباراتين بسبب تورم في الكاحل، وكان أفضل مسجل للفائز مع 19 نقطة و11 متابعة. وسجل الخمسة الأساسيون لغولدن ستايت 10 نقاط على الأقل، أبرزهم كلاي طومسون (18) وكل من كيفن دورانت وستيفن كوري (15).

وقال لاعب غولدن ستايت أندري إيغودالا "حصلنا على المحاولات التي رغبنا بها. كانت الكرة تطاوعنا (...) لم نلعب بهذا الشكل الجيد على أرضنا هذا العام، لذا نريد أن ننهي الأمور (الموسم) بشكل جيد".

وخسر غولدن ستايت ثلاثا من مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه.

وقال مدربه ستيف كير بعد الفوز "أعتقد أن ذهنيتنا وطاقتنا كانتا مذهلتين".

في المقابل، كان أفضل مسجل لإنديانا تايريك إيفانز مع 20 نقطة، لم تمنع تلقي فريقه صاحب المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية، خسارته الـ 29 مقابل 44 فوزا هذا الموسم.

- دنفر يواصل الضغط -

أما صاحب المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية، دنفر ناغتس، ففاز على واشنطن في مباراة تبدلت فيها دفة السيطرة في مراحل مختلفة. وأنهى دنفر الربع الأول لصالحه 33-30، والثاني 28-23، بينما كان الثالث لصالح المضيف ويزاردز 32-24، لينتهي الأخير بتفوق ناغتس 28-23.

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واعتمد دنفر على الأداء الهجومي الجماعي من لاعبيه، اذ سجل ثمانية منهم 10 نقاط على الأقل. وكان نصيب كل من بول ميلساب والصربي نيكولا يوكيتش وجمال موراي وغاري هاريس وتوري كريغ 15 نقطة.

وساهم يوكيتش أيضا بـ11 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه الى تحقيق الفوز الخامس تواليا، ويواصل الضغط على غولدن ستايت في صدارة الترتيب.

وأتى هذا الفوز لدنفر في أعقاب فوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 114-105 الإثنين، في نتيجة ضمنت لناغتس بلوغ البلاي أوف للمرة الأولى منذ عام 2013.

وبعد فوز الخميس، قال مدرب دنفر مايكل مالون "كنت قلقا فعلا بشأن هذه المباراة في ظل تأثير انتزاعنا (التأهل) في بوسطن".

في المقابل، كان الأفضل في صفوف واشنطن برادلي بيل مع 25 نقطة، بينما سجل توماس براينت 22 نقطة في مباراته الأولى منذ نحو شهر بعد غيابه بسبب الإصابة.

وصعّبت هذه الخسارة من آمال واشنطن ببلوغ البلاي أوف، اذ بات في رصيده حاليا 30 فوزا و43 خسارة في المركز الحادي عشر في ترتيب المنطقة الشرقية، بينما في رصيد ميامي هيت صاحب المركز الثامن حاليا (آخر المراكز المؤهلة للأدوار النهائية) 35 فوزا و36 خسارة.

وتتبقى لواشنطن تسع مباريات حتى نهاية الموسم المنتظم.

وقال بيل بعد المباراة "نحاول أن نكون إيجابيين، لكن واقعيين في الوقت ذاته (...) من الصعب عندما تكون في موقع تحتاج فيه الى مساعدة من فرق أخرى. هي تحاول التأهل كما نحن أيضا".

الى ذلك، انتزع أتلانتا هوكس فوزا صعبا على يوتا جاز بنتيجة 117-114، في مباراة برز خلالها تراي يونغ بتسجيله 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة لصالح أتلانتا، بينما كان دونافان ميتشل الأفضل تسجيلا في المباراة مع 34 نقطة لصالح يوتا.

وتفوق تشارلوت هورنتس على مينيسوتا تمبروولفز 113 - 106، وديترويت بيستونز على فينيكس صنز 118-98، وساكرامنتو كينغز على دالاس مافريكس 116 - 100.