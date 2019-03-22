شكرا لقرائتكم فاران يخطط للرحيل عن ريال مدريد فى الصيف المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن رافائيل فاران مدافع ريال مدريد يخطط للرحيل عن قلعة البرنابيو فى الصيف المقبل، وخوض تحدٍ جديد خارج إسبانيا.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فاران ينوى الرحيل عن ريال مدريد، بعدما سئم الوضع فى سنتياجو برنابيو، ويرغب فى خوض تحدى جديد.

وقال ليكيب إن الأخبار التى تتحدث عن رحيل فاران لم تشكل مفاجأة لزملائه فى النادى، حيث أبلغهم سابقًا برغبته فى العثور على فريق جديد.

انضم فاران إلى مدريد فى موسم 2011/12، وكان عليه القتال مع بيبى للحصول على مكان فى تشكيل الريال، قبل أن يصبح شريكًا مثاليًا لسيرجيو راموس فى المواسم الأخيرة.

ويوجد شرط جزائى فى عقد فاران مع ريال مدريد بقيمة 500 مليون يورو وسيتعين عليه التفاوض بشأن خروجه مع النادى وأن يطلب منهم قبول عرض أقل.

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يريد زين الدين زيدان المدير الفنى للريال استمرار مواطنه معه خاصة أنهيعلم إمكانياته جيدا وسبق له مع فاران واعتمد عليه كثيرًا فى فترة قيادته السابقة للنادى، وتمكن من الحصول على عروض رائعة من المدافع الفرنسى.

وعندما سئل عن مستقبله فى مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، لم يكن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا حريصًا على الدخول فى مثل هذا النقاش، وأجاب: "لا أريد أن أتحدث عن مستقبلى.. أنا لست من يناقش مستقبلى علانية".

بعد عودة زين الدين زيدان كمدرب بعد أقل من عام من ترك المنصب، كان فاران أكثر بهيجة.

وقال عن الوقت الذى يقضيه بعد غياب زيدان: "تسعة أشهر ليست فترة طويلة.. كان الأمر كما لو كان بالأمس.. "أنا أقدر له كشخص وكمدرب.. لقد كان مهم جدا بالنسبة لى”.

وقال المدافع "من الغريب أنهكانت هناك نفس الشكوك حوله عندما أصبح مدربًا فى يناير 2016 كما كان معى قبل كأس العالم".

وختم قائلا "لقد تمكن من إسكات النقاد وأظهر قدرته على قيادة أكبر ناد فى العالم".