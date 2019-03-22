انت الان تتابع NBA.. وريورز يحطم بيسرز وناجتس يتخطى ويزاردز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

دنفر ناجتس

فشل إنديانا بيسرز في حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام مستضيفه جولدن ستيت وريورز حامل اللقب بنتيجة 89-112، ويحتاج بيسرز إلى فوز واحد لضمان التأهل، لكنه تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 44 فوزا و29 خسارة في المركز الرابع في القسم الشرقي، ويتفوق بيسرز بـ 10 انتصارات على أورلاندو ماجيك صاحب المركز التاسع، والذي خسر 38 مباراة، وانهار إنديانا في الشوط الثاني أمام حامل اللقب في آخر الموسمين، ووصل الفارق إلى 34 نقطة.

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ويتصدر جولدن ستيت وريورز القسم الغربي برصيد 49 فوزا و22 خسارة، متقدما بانتصار واحد على دنفر ناجتس الذي خاض 70 مباراة، وذلك حسبما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة. وتلقت آمال واشنطن ويزاردز، في بلوغ الأدوار الإقصائية، ضربة قوية بخسارته 108-113 أمام ضيفه دنفر ناجتس، وتوقف رصيد ويزاردز عند