رياضة | مدرب فنزويلا: مواجهة ميسي ترفع طموحات اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب فنزويلا: مواجهة ميسي ترفع طموحات اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رافائيل دوداميل، المدير الفني لمنتخب فنزويلا، أن مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع "الألبيسيليستي" في الودية التي ستجمع بين الفريقين اليوم الجمعة، يرفع سقف التوقعات في المباراة ويزيد متطلبات اللاعبين.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الخميس، من ملعب واندا متروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية حيث سيقام اللقاء، قال دوداميل إن "وجود أفضل لاعب في العالم يرفع سقف التوقعات".

وأضاف: "لقد التقينا بالأرجنتين في فنزويلا (2-2) في مباراة لم يشارك بها ميسي، وفي بوينوس آيرس (1-1) في وجود صاحب القميص رقم 10 على أرض الملعب. واستمتعنا بالتجربة بالفعل".



وأبرز مدرب فنزويلا أنه "دائما ما يكون هناك درجة عالية من التأهب قبل كل مباراة ثم نجلس ونستمتع بعمل لاعبينا المعتادين بالفعل على مثل هذه المباريات".

وعن فريقه الذي يضم مجموعة كبيرة من الشباب (8 لاعبين بلغوا نهائي المونديال تحت 20 سنة)، أبرز دوداميل أنه يحظى بفريق جاهز لمواجهة تحديات كبيرة.

